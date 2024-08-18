В советский период каждый новый автомобильный релиз сопровождался заявлениями о повышенной мощности двигателя по сравнению с предшественниками. Однако машины с менее мощными двигателями также находили своих поклонников, особенно среди водителей с ограниченными физическими возможностями.

Запорожец — классический пример транспортного средства, которое выпускалось с различными двигателями. Модели ЗАЗ-966 и ЗАЗ-968 оснащались как 30-сильными, так и 40-сильными моторами в течение всего периода их производства. В процессе разработки ЗАЗ-966, который сменил предыдущую модель, планировался новый двигатель на 1,2 литра и мощностью 40 л.с., что на четверть превышало мощность предыдущей модели. Однако к началу производства в 1966 году готов был только старый двигатель объемом 0,9 литра, мощность которого увеличили до 30 л.с.

Новый двигатель внедрили в производство лишь в 1968 году, но 30-сильный вариант продолжали устанавливать на некоторые Запорожцы, преимущественно на модели для людей с инвалидностью. Несмотря на некоторые преимущества более мощных моделей, некоторые водители предпочитали менее динамичные варианты из-за отсутствия выбора.

В дополнение к этому, на заводе было проведено специальное исследование, подтвердившее, что езда на более динамичных машинах удобнее, чем на медленных. Таким образом, машины со слабыми двигателями покупались не только из-за дефицита, но и по другим причинам.

Важно отметить, что иногда менее мощные машины становились популярными по объективным причинам, включая более низкие требования к топливу, что было особенно актуально в периоды высоких цен на бензин. Такие модели, как Москвич-2140 с 68-сильным мотором, пользовались спросом из-за возможности использовать более дешевый 76-й бензин.

Как видно, предпочтения потребителей и условия производства сыграли значительную роль в долгосрочной популярности транспортных средств с различной мощностью двигателей на примере советских автомобилей.