В ночь на субботу жители Курска испытали острую тревогу из-за громких взрывов, вызванных сбитыми беспилотниками. Об этом рассказала местная жительница Людмила Александровна. Она добавила, что окна в домах дрожали от взрывов. Несмотря на интенсивный грохот, по словам городских чиновников, серьезных разрушений в городе удалось избежать. Единственный зарегистрированный ущерб — это поврежденный автомобиль на улице Павлуновского, расположенной всего в пяти минутах езды от центра Курска.

Людмила Александровна поделилась, что местные жители уже начинают привыкать к повышенной тревожности, вызванной сиренами и возможной угрозой атак.

“Когда начинает звучать сирена, все знают, что лучше уйти в укрытие”, — сказала она, добавив, что в такие моменты на улицах города почти никого не видно.

В контексте текущих событий, Людмила также затронула изменения в отношениях между жителями граничащих с Украиной российских и украинских территорий. По ее словам, раньше жители этих областей жили как единое сообщество, но сейчас ситуация изменилась.

“Никакой границы там отродясь не было… Правда, украинцы всегда хотели переехать на соседнюю сторону, потому что в России пенсию платили больше”, — объяснила она.

Людмила также выразила уверенность в том, что ситуация в Курской области скоро изменится.