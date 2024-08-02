Проживающие в США Александр Цекало и его молодая супруга модель и художница Дарина Эрвин не прекращают волновать своих поклонников. На днях Дарина решила скопировать образ жены рэпера Канье Уэста Бьянки Цензори. Модель вышла на прогулку со своим домашним любимцем в полупрозрачной одежде, что дало повод для обсуждения в Сети.

Супруга известного продюсера любит носить откровенные наряды. Кроме того, поклонники заметили, что Дарина заметно похудела. Несмотря на это, модель все равно активно использует фото фильтры, чтобы откорректировать свою внешность. На снимках невооруженных взглядом можно увидеть, что жена Цекало «отфотошопила» свою талию. Также поклонники знаменитости подозревают, что она накладывает фильтр на лицо.

Александр Цекало женился на Дарине Эрвин в 2019 году. Для продюсера брак с молодой избранницей стал четвертым, для модели – первым. Сейчас пара проживает в США, но продюсер иногда приезжает в Россию для решения рабочих моментов.