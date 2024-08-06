В новом видеообращении к нации президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул активную работу его правительства над созданием условий для возможного мирного урегулирования с Россией. Зеленский выразил надежду на скорое завершение конфликта и сообщил о подготовке реальной базы для начала переговоров.

«Наша цель — подготовить справедливую основу для окончания этого конфликта уже в текущем году», — заявил Зеленский.

Ранее украинский лидер также выразил желание увидеть Россию среди участников следующей международной конференции, которая будет посвящена решению украинского кризиса.

Президент России Владимир Путин в июне также выступил с инициативой о мирном решении конфликта, указав на необходимость вывода украинских войск из новых регионов РФ. Путин подчеркнул, что мирные переговоры возможны после выполнения этого условия, и в случае его реализации военные действия будут немедленно прекращены.