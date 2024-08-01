Угроза от полученных Украиной истребителей F-16 для приграничных областей России остается минимальной, сообщил генерал-майор в отставке Владимир Попов в интервью URA.RU. По его словам, даже если среди ВСУ найдутся пилоты-камикадзе, они столкнутся с системой ПВО и подготовленными российскими летчиками.

“Может быть, какой-то камикадзе решит прорваться к российской границе, но нужно учитывать, что наша система ПВО и истребители готовы к перехвату,” — отметил Попов.

Также он подчеркнул, что F-16 будут базироваться далеко от российских границ. В таких условиях истребители смогут добраться до границ только с подвесным баком, что существенно снизит их маневренность и скрытность.

Военный аналитик Хантер Столл в статье для The New York Times указал, что F-16 на Украине столкнутся с серьезными проблемами из-за постоянных атак России на авиабазы. Он также отметил нехватку квалифицированных пилотов и техников для обслуживания этих самолетов.

Лукас Лейрос из Центра геостратегических исследований выразил мнение, что F-16 будут легко уничтожены российскими войсками в зоне конфликта и станут военными трофеями.

Ранее стало известно, что США согласились вооружить украинские F-16 ракетами класса “воздух-земля” AGM-88 HARM, “воздух-воздух” AIM-9X и AMRAAM, а также комплектами для высокоточного наведения бомб и бомбами малого диаметра.