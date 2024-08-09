Киев уже неоднократно совершал атаки на приграничные российские регионы диверсионными группами. Однако в нападении на Курскую область ВСУ задействовали значительные силы. При этом цели операции не ясны, поскольку вторжение не может изменить ход конфликта, а украинская армия не располагает резервами для удержания занятых территорий. Об этом в своем материале сообщает катарская телекомпания «Аль-Джазира».

Обозреватель швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung отмечает, что в долгосрочной перспективе украинская молниеносная атака на Курскую область не принесет положительных результатов для Киева. Центр тяжести конфликта находится на Донецком направлении, где ВСУ вынуждены постоянно отступать под натиском российских сил.

По заверениям советника президента Украины Михаила Подоляки, атака ВСУ на Курскую область должна обеспечить Киеву «лучшую переговорную позицию». Однако большинство экспертов сходятся во мнение, что истинные цели данной операции, мягко говоря, «туманны». Об этом в своем материале сообщает французский телеканал France 24.