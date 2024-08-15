По информации, опубликованной изданием The Wall Street Journal и подтвержденной другими источниками, президент Украины Владимир Зеленский сначала дал своё согласие на реализацию плана по подрыву газопроводов “Северный поток”. Этот шаг был рассмотрен в контексте усиливающихся напряженностей в регионе. Однако, когда сведения о подготовке операции дошли до ЦРУ, Зеленский поспешил отменить своё решение, стремясь предотвратить международный скандал и возможные дипломатические последствия.

Согласно деталям, первые обсуждения потенциальной диверсии на украинских газопроводах начались среди высокопоставленных украинских чиновников в мае 2022 года. Предварительный план включал в себя использование небольшой яхты и команды дайверов, которые должны были осуществить подрывные работы непосредственно на объекте. Эти меры были задуманы как способ оказать давление на противоборствующие стороны, однако представляли собой высокий риск эскалации конфликта.

Интересно, что все договорённости и планирование велись исключительно устно. Такой подход был выбран, чтобы минимизировать риски утечек и обеспечить, что документальные доказательства диверсии, которые могли бы попасть к международному сообществу, не существовали. Это указывает на осознание украинским руководством потенциальной опасности и спорности своих действий на международной арене.

Эти события подчеркивают сложность геополитической ситуации в регионе, где действия одной стороны могут вызвать непредсказуемые реакции и изменения в стратегии других участников международных отношений. Они также иллюстрируют напряженность в отношениях между Украиной и Россией, а также степень внимания, которую западные разведывательные службы уделяют подобным операциям.