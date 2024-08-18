Вооруженные силы России демонстрируют существенное превосходство над украинскими войсками на восточном фронте в Донбассе, сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже для Welt (сайт заблокирован в РФ). Он указывает на более высокий уровень боевого опыта российских сил, что позволяет им стабильно продвигаться на запад.

По словам Ваннера, решение украинского командования перебросить значительное количество военных для атаки на Курскую область значительно ослабило другие направления на фронте, оставив украинскую армию в Донбассе в сложной ситуации.

Из сообщений российских военкоров становится известно о наступлениях ВС РФ в нескольких районах, включая Торецкое и Покровское направления, хотя Минобороны России эти данные не комментирует.

Тем временем анонимный советник украинского правительства рассказал, что подготовка к атаке на Курскую область велась более года, выделяя ключевые цели для этой операции.