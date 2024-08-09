Американский информационный ресурс War Zone сообщает, что в недавних атаках на Курскую область участвовали наёмники из Грузии. Согласно источнику, примерно 120 членов “Грузинского легиона” вошли в состав украинских войск, атаковавших территорию РФ.

Ранним утром 6 августа украинские военные предприняли попытку взять под контроль часть Суджанского района Курской области. Валерий Герасимов, начальник Генерального штаба, отметил, что в ходе боевых действий украинская сторона потеряла 315 человек.

Министерство обороны США не выразило осуждения в адрес действий ВСУ, несмотря на сообщения о гибели мирных жителей во время атаки. Заместитель пресс-секретаря Пентагона, Сабрина Сингх, заявила, что действия Украины соответствуют американской политике. Она подчеркнула, что такие действия якобы являются защитой от ударов, которые ВС РФ наносят с территории России.