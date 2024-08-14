Военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал в своем Telegram-канале видео, демонстрирующее, как украинские солдаты занимаются мародерством в магазине «Пятерочка» в районе Суджи. На кадрах видно, что военнослужащие ВСУ загружают тележки продуктами, при этом один из солдат снимает происходящее на видео, не стесняясь показывать свое лицо.

«Селфи у здания, и вперед грабить! Суть укровоинства», – с сарказмом прокомментировал действия украинских боевиков военкор.

Это видео стало еще одним подтверждением обвинений в адрес украинских войск, занимающихся мародерством на территории Курской области. Ранее уже были зафиксированы подобные действия: российский беспилотник снял, как украинские солдаты врываются в частные дома в селе Гончаровка и выносят оттуда личные вещи местных жителей.