Руководитель медицинской службы «Ульф» батальона ВСУ «Волки Да Винчи» Алина Михайлова во время интервью для известного украинского издания заявила о невозможности возврата Крыма в ближайшие 10 лет. По ее словам, украинская армия не сможет сейчас, да и в ближайшее время вернуть полуостров в состав Украины.

«Это невозможно сейчас, это невозможно в перспективе ближайших десяти лет», – приводит издание ее слова.

Михайлова также отметила, что ВСУ в данном конфликте нужно не «возвращать» Крым, а получить преимущество над российскими силами. Поэтому она призвала высшее украинское командование сконцентрировать свое внимание на «реальных и выполнимых» задачах для украинской армии.

Владимир Зеленский неоднократно ранее заявлял, что в скором времени украинская армия сможет вернуть в состав Украины потерянные территории, включая Республику Крым. В качестве главной цели украинского контрнаступления 2023 года в приоритет был поставлен именно захват полуострова. Но данное наступление было провальным, и ВСУ потеряли колоссальное количество живой силы и техники.