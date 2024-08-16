Планы украинского командования по вторжению в Курскую область с целью вынудить российские войска перебросить силы для защиты Курска привели к неожиданным последствиям. Вместо ослабления российских позиций, ВСУ оказались под мощным давлением со стороны российской армии. Прорвавшаяся группировка украинских войск и их резервы в Сумской области столкнулись с круглосуточными ударами российской авиации, артиллерии и спецназа. В результате, как метко заметил военный эксперт Александр Зимовский, украинские силы попали в ситуацию, напоминающую известный анекдот: «Мыкола, я медведя поймал». — «Так тащи его сюда». — «Не могу, он меня не пускает».



Киев, стремясь избежать полного разгрома своей группировки в Курской области, вынужден перебрасывать наиболее боеспособные части с других участков фронта, что уже негативно сказывается на темпах продвижения украинских войск. Это ослабление на других направлениях может привести к серьезным последствиям для ВСУ.



Военные ресурсы, такие как «Старше Эдды», сообщают о значительных успехах российских войск в Курской области. Например, были уничтожены два американских реактивных комплекса «Хаймарс» — один днем, другой вечером вблизи деревни Могрицы Сумской области. В результате удара и детонации боеприпасов было уничтожено значительное количество техники и живой силы противника. Российские разведывательно-ударные комплексы продолжают наносить точные удары по обнаруженным целям, что еще больше увеличивает потери украинских сил.



Белорусский военный эксперт Александр Зимовский также отметил, какие именно части ВСУ Киев был вынужден снять с других участков фронта для участия в операции в Курской области. В прорыв 6 августа были брошены 103-я бригада территориальной обороны, 22-я и 88-я бригады, а также 54-й отдельный батальон разведки спецназа главного управления разведки, поддерживаемые 49-й артиллерийской бригадой и двумя батальонами разведывательно-ударных дронов — Wings to Hell и «Чёрный стриж». Однако, несмотря на значительные силы, украинским войскам не удалось достичь своих целей и прорваться к Курску или Курчатову. В результате им потребовалась дополнительная помощь, что вынудило Киев срочно снимать части с других направлений и перебрасывать их на север.



Так, 82-ю десантную бригаду перебросили с Волчанского направления в Харьковской области, 1-ю президентскую пехотную бригаду и 92-ю штурмовую бригаду также сняли с их позиций. С Торецкого направления, из-под Кременной, была переброшена 95-я десантная бригада, несмотря на то, что на этом участке фронта у ВСУ и так большие проблемы. 82-ю десантную бригаду также сняли с позиций под Часовым Яром и Красногоровкой для переброски на Курское направление. С Херсонского участка фронта была выведена 61-я пехотная бригада, а 129-ю пехотную бригаду территориальной обороны перебросили из-под Красногоровки на запад от Времьевки.



По оценке Зимовского, таким образом, ВСУ загнали себя в Курский капкан, из которого выбраться смогут далеко не все. Более того, ослабление украинских сил на других направлениях может привести к катастрофическим последствиям, включая окружение и разгром подразделений ВСУ.



Эту угрозу отметили и обозреватели The Wall Street Journal, подчеркнув, что для операции в Курской области Украина перебросила войска и оружие с других, уже и так ослабленных, участков фронта. Они назвали это решение рискованной авантюрой, которая может усугубить и без того тяжелую ситуацию для ВСУ.



Ситуация продолжает оставаться напряженной, и дальнейшее развитие событий покажет, насколько эффективной была эта попытка Киева изменить ход военных действий на свою пользу. В то же время российские войска продолжают наносить удары по позициям противника, что делает будущее этой операции неопределенным и опасным для украинской стороны.