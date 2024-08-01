Первая партия американских истребителей F-16 Fighting Falcon, переданных Украине коллективным Западом, уже находится в распоряжении ВСУ. Разрешение на передачу данных боевых самолетов Соединенные Штаты дали еще в мае 2023 года, но подготовка инфраструктуры и обучение украинских пилотов заняло достаточно большое время.

Как сообщает британское издание The Daily Telegraph, украинские пилоты уже совершили первые боевые вылеты на американских истребителях. Отмечается, что самолеты были использованы в качестве средств противовоздушной обороны.

По информации американского новостного агентства Bloomberg, F-16 прибыли на Украину в конце июля. Однако количество преданных Киеву боевых единиц в издании не уточняется. Однако автор материала утверждает, что украинские пилоты уже имеют все необходимые навыки для управления американскими истребителями.

Британская газета The Times, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что первую партию F-16 Киев получил от Амстердама. В нее включено шесть боевых самолетов. В ближайшее время, по информации издания, на Украину буде отправлена также партия F-16 из Дании.