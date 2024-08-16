Пожарные и скорая помощь, пытавшиеся тушить огонь в торговом центре «Галактика» в Донецке после ракетного удара, столкнулись с обстрелами со стороны ВСУ. Об этом с места событий рассказал журналист телеканала «Звезда» Владислав Кустов.

По его словам, украинские военные неоднократно препятствовали работе экстренных служб.

«Каждый раз, когда пожарная или скорая помощь пытались подъехать к зданию для оказания помощи, начинался новый обстрел», отметил Кустов.

Он также добавил, что в это время ВСУ контролировали воздушное пространство над местом происшествия.

В дополнение к этому, корреспондент показал воронку, которая образовалась рядом с торговым центром в результате обстрела.

Напомним, что первоначальный обстрел торгового центра «Галактика» привел к масштабному пожару, который уничтожил здание. Сложная оперативная обстановка и продолжающиеся обстрелы значительно затруднили работу спасателей и пожарных, которые пытались локализовать огонь и спасти здание.