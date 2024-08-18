За последние сутки, как сообщает Министерство обороны России, в ходе специальной военной операции были нанесены удары по объектам военной инфраструктуры противника. В числе пораженных целей — производственный цех танковых пушек и позиции реактивных систем залпового огня типа MLRS и HIMARS.

В сообщении министерства также указано, что удары были нанесены по местам скопления живой силы и техники противника в 163 различных районах.

“С использованием оперативно-тактической авиации, беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии военные Российской Федерации уничтожили не только производственные мощности для танковых пушек, но и реактивные системы залпового огня M270 MLRS и HIMARS, произведенные в США”, — говорится в докладе.

Отдельно министерство сообщило об успешном освобождении населенного пункта Свиридоновка в Донецкой Народной Республике. В течение дня противник понес значительные потери, общее количество уничтоженных составило до 1630 человек.

В последние дни наблюдается активизация военных действий. Так, 17 августа было сообщено о уничтожении двух пусковых установок и транспортно-заряжающей машины HIMARS, а также четырех пусковых установок и двух радиолокационных станций ЗРК Patriot. 16 августа в районе Курска российские войска уничтожили три пусковые установки HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два автомобиля сопровождения.