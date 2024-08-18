Российские войска эффективно заблокировали логистические маршруты украинских сил в северо-восточной части Угледара, сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах. В результате, движение ВСУ в этом районе стало невозможным.

Произошло это потому, что российские военные полностью перерезали стратегическую автодорогу Угледар-Константиновка, существенно усложнив положение противника в обоих населенных пунктах.

По информации из украинских источников, российские силы также установили контроль над ключевой территорией вентствола шахты “Южно-Донбасская №1” и укрепились вдоль дороги О0532 у балки Икряная.

Ранее было зафиксировано, что российские военные добились значительного успеха под Угледаром в Донецкой Народной Республике.

Западные аналитики и наблюдатели подчеркивают, что российская армия значительно превосходит украинские вооруженные силы в Донбассе. Украинские солдаты сталкиваются с усиленным давлением со стороны ВС РФ, а также с проблемами, связанными с большим количеством российских дронов и нехваткой личного состава.