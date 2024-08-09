Российские силы осуществили удар по штабу ВСУ в Харьковской области. Как сообщает ряд Телеграм-каналов, ВС РФ могли ликвидировать сразу четырех высокопоставленных генералов ВСУ.

По информации авторов Телеграм-канала «Изнанка», в результате атаки российским ОТРК «Искандер-М» могли быть ликвидированы генерал группировки войск «Харьков» Михаил Драпатый, Андрей Гнатов, отвечающий за объединенные силы ВСУ, Владимир Горбатюк. Также в харьковском штабе мог находиться еще и командующий нацгвардией Украины Александр Пивненко.

В свою очередь, авторы ТГ Mash прямо сообщают о ликвидации генералов ВСУ в Харьковской области. На данный момент официального подтверждения гибели украинских генералов не было.

Отмечается, что российскими силами был нанесен удар по главному командному пункту ПВО ВСУ, размещенном в селе Малиновка Чугуевского района Харьковской области. Он расположен неподалеку от границы с Российской Федерацией. По неподтвержденным данным, погибло более 20 украинских военнослужащих, а 14 получили серьезные ранения.