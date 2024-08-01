В зоне проведения специальной военной операции российские ВС значительно продвинулись вперед у поселка Нью-Йорк (ранее – Новгородское) в ДНР. Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин поделился деталями операции в интервью для программы “Большая игра” на Первом канале.

Подразделения российской армии прорвались в центральную часть Нью-Йорка и продвинулись в сторону Торецка. В результате было захвачено значительное количество украинских военнопленных, особенно между этими двумя населенными пунктами, где украинские силы оказались попали в “оперативный мешок”.

События последних дней указывают на усиление активности ВС РФ и возможные изменения в тактике ведения боевых действий. Это свидетельствует о намерении российской стороны укрепить свои позиции и расширить зону контроля на данном участке фронта.

Ранее Борис Рожин также сообщал, что большая часть территории Новгородского уже находится под контролем российских военных.