Российские войска активизировали военные действия в населенном пункте Торецк, начав масштабный штурм с трех разных направлений. По информации Telegram-канала Condottiero, такая тактика позволила окружить украинские подразделения, что значительно увеличивает шансы на скорое поражение противника. Ожидается, что ключевые укрепления ВСУ в Торецке скоро падут, после чего начнется зачистка территории.

С 19 июня текущего года штурм города набрал обороты, охватывая обширную площадь городской застройки, которая составляет около 60 квадратных километров.

Ситуация также обострена в Харьковской области, где особое внимание сосредоточено на двух населенных пунктах – Липцы и Волчанск. Российская авиация регулярно наносит удары по позициям украинских сил, используя мощные авиабомбы. В частности, ФАБ-3000, одна из самых крупных авиабомб, была использована впервые в ходе данной операции именно здесь. Полтора месяца назад она была сброшена на здание в Волчанске, где, как сообщается, базировались украинские военные и командный состав. Через сутки аналогичный удар был нанесен и по Липцам.