В ночь с 5 на 6 августа российские войска активно действовали на Каховском направлении, блокируя попытки ротации Вооруженных сил Украины. Об этой операции сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян. По его словам, задача была выполнена благодаря эффективному использованию артиллерии.

Российские подразделения вели огонь, контролируя островные участки реки Днепр и препятствуя перегруппировке украинских войск. Основные усилия были направлены на уничтожение плавсредств ВСУ, которые пытались переправиться на левый берег. С этим удалось справиться, лодки и десантные катера были успешно отправлены ко дну.

За прошедшие сутки, по данным Кодряна, ВСУ потеряли более 70 человек личного состава. Российские войска также уничтожили восемь единиц военной техники, включая гаубицы М777 и Д20. В контексте операции была продемонстрирована эффективность контрбатарейной борьбы.

Кроме этого, на других участках фронта, в Харьковской области, российскими силами были выведены из строя два танка Leopard, переданных Украине. Системы ПВО российской армии успешно сбили украинский истребитель Су-27 и 80 дронов. Еще 82 беспилотника были уничтожены вне зоны боевых действий, что подтверждает продолжающуюся активность на всех фронтах.