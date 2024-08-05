Командование украинской армии в попытке удержать под своим контролем населенный пункт Желанное перебросили подразделения трех бригад. В итоге переброшенные резервы ВС Украины оказались в окружении наступающих российских сил. Об этом в своем материале со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает информационное агентство ТАСС.

По словам собеседника агентства, командование ВСУ пыталось стабилизировать фронт на Покровском направлении, поэтому перебросило туда свежие резервы из состава трех бригад. Однако российские штурмовики смогли взять в окружение украинские подразделения, занявшие оборону в населенном пункте Желанное.

«В конце концов все они (подразделения ВСУ – ред.) сейчас сидят в окружении», – заявил источник агентства.

Командование ВСУ пытается исправить ситуация, насытив линию фронта на данном направлении большим количеством беспилотных летательных аппаратов. Однако российская армия успешно применяет системы радиоэлектронной борьбы, нивелируя преимущество украинских сил.