Армия России уничтожила склад с боеприпасами ВСУ, расположенный в районе железнодорожного вокзала города Сумы. Также под удар попали прибывшие в город резервы, включая иностранных наемников. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, местные жители сообщили о двух прилетах в районе железнодорожного вокзала в Сумах. Причем после второго прилета были слышны звуки вторичной детонации. По предварительным данным, был полностью уничтожен склад с боеприпасами. Второй удар пришел по прибывшему в город пополнению военнослужащих ВСУ, включая иностранных наемников.

«У вояк истерика, проезд через центр закрыт. Медики говорят, что по иностранцам в том числе», – передает слова местных жителей Сергей Лебедев.

При этом прибывшие на место представители правоохранительных органов Украины берут подписки о неразглашении у всех очевидцев прилетов в районе ж/д вокзала.