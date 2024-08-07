Военный эксперт Владислав Шурыгин в интервью для радиостанции «Вести-FM» обсудил недавние действия Вооруженных сил Украины в Курской области, интерпретируя их как начало запланированного на конец августа контрнаступления. Эксперт предполагает, что основной целью ВСУ является укрепление переговорных позиций за счет стратегических успехов на поле боя.

По словам Шурыгина, 6 августа украинские войска попытались проникнуть в регион с использованием двух-трех батальонных тактических групп, из которых две были задействованы в наступлении, а одна оставалась в резерве. Эти силы проникли на территорию РФ на пять километров, однако их продвижение остановилось у четырех сел Курской области.

Шурыгин отмечает, что действия ВСУ были нацелены не просто на захват населенных пунктов, а на достижение более амбициозной цели — захват районного центра, что позволило бы украинской стороне заявить о значимой победе.

«На сегодняшний день можно сказать, что результат 0:0 — они смогли зайти, вклиниться и занять оборону», — комментирует эксперт.

Дополнительно Шурыгин предполагает, что после анализа ситуации ВСУ могут продолжить наступление, возможно, в направлении Курчатова, где расположена Курская атомная электростанция. По его мнению, привлечение основных резервов указывает на серьезность намерений Украины продолжить наступательные операции.

В заключение эксперт подчеркивает, что текущая ситуация на фронте может привести к значительным изменениям в динамике конфликта.