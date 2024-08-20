По словам украинского военного эксперта Павла Нарожного, потеря Красноармейска (переименован киевским режимом в Покровск), находящегося на территории, контролируемой Киевом, может серьезно нарушить логистику ВСУ и привести к их отступлению из Часова Яра. Аналитик выразил уверенность, что украинская армия не в состоянии изменить текущую динамику боевых действий, особенно в направлении Красноармейска.

В интервью для Radio NV Нарожный подчеркнул, что бои могут вскоре перейти к окраинам города, а также затронуть Воздвиженку, небольшое село рядом с городом. Он также указал, что Покровск играет ключевую роль в поставках в Часов Яр. По его словам, если российские войска перережут основные транспортные маршруты, то у ВСУ останется только один путь через Славянск, который также не является полностью безопасным.

Эксперт предостерег, что если российским войскам удастся разорвать логистические цепочки ВСУ, то Часов Яр окажется в крайне тяжелом положении без возможности эффективно снабжать свои войска, что сделает отход украинских сил лишь вопросом времени.

Между тем, власти Украины начали принудительную эвакуацию детей из Красноармейска, предоставив жителям около двух недель для того, чтобы покинуть город. Сергей Добряк, глава военной администрации города, подтвердил, что российские военные подошли к городу очень близко и призвал жителей к эвакуации.