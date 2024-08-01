Военный эксперт Олег Глазунов высказал мнение, что первые истребители F-16 могут быть задействованы Вооружёнными силами Украины на фронте уже через месяц после их получения. По его словам, первоначально потребуется время на ознакомление с документацией и тренировочные полёты, чтобы украинские лётчики адаптировались к новой технике.

Глазунов отмечает, что документация на истребители представлена, скорее всего, на английском языке, что является одной из главных проблем для украинских летчиков и технического персонала аэродромов.

Переданных Украине истребителей пока недостаточно, чтобы полностью контролировать всю линию фронта, которая тянется от Курской области до Черного моря. Эксперт выразил сомнение в том, что даже с новыми истребителями F-16 украинская армия сможет достичь одной из своих целей – лишить российскую авиацию абсолютного превосходства в воздухе.