В контексте острого конфликта на востоке Украины, экспертные мнения об особенностях ведения боевых действий и стратегических решений привлекают внимание многих. В недавнем интервью с военным экспертом Борисом Джерелиевским, опубликованном на сайте телеканала «360», были высказаны серьезные заявления о планах Украины.

Аналитик объяснил, что Украина готовится к наступлению. Ради него она готова пожертвовать частью своих сил под Угледаром, чтобы сосредоточиться на более стратегически важных направлениях. Однако потеря Угледара будет чрезвычайно болезненной для ВСУ.

Контрнаступление Киеву необходимо, так как оно является ключевым условием для продолжения получения западной помощи. Без достаточной подготовки и ресурсов, оно вряд ли будет эффективным, поэтому командование ВСУ будет стараться поддерживать свои силы на Угледарском направлении. Однако крупные дополнительные силы перебрасывать туда никто не станет.

Джерелиевский также предположил, что основные усилия ВСУ будут направлены на Харьковскую и Запорожскую области, где, по его мнению, украинская армия может попытаться захватить атомную электростанцию. Таким образом Киев надеется получить хоть какие-то козыри в будущих мирных переговорах.