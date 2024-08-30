Эксперт издания “КП” Виктор Баранец назвал потерю Киевом истребителя F-16 позором для США. Он добавил, что самолёт не был сбит в бою, а крушение, скорее всего, произошло из-за ошибки пилота.

Баранец подчеркнул, что американские инструкторы ранее признавали, что украинские лётчики, которых они готовили к управлению F-16 в ускоренном режиме, ещё не обладают достаточным опытом.

«Признать, что самолёт мог быть уничтожен российской ракетой на земле или сбит российским истребителем в воздухе, для США это всё равно что признать поражение», добавил он.

Полковник также напомнил, что F-16 был уничтожен в день массированного удара российскими ракетами «Искандер» по военному аэродрому.

Известие о потере первого F-16 на Украине появилось 29 августа. Согласно данным The Wall Street Journal, причиной крушения стала ошибка пилота, однако Пентагон отказался комментировать инцидент. Позже депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что самолёт был сбит украинским зенитным ракетным комплексом Patriot.

Эта ситуация поднимает множество вопросов о подготовке украинских пилотов и эффективности переданных западных вооружений, а также о том, как такие инциденты могут повлиять на восприятие военных поставок со стороны международного сообщества.