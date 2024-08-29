Украинский истребитель F-16, недавно переданный Киеву западными партнёрами, потерпел крушение. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая сообщила, что самолет был сбит ракетой украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Она отметила, что причиной инцидента стала дискоординация между подразделениями.

Пентагон отказался подтвердить эту информацию, однако The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщил о катастрофе, произошедшей 26 августа. Генштаб ВСУ подтвердил факт крушения и сообщил, что причины происшествия будут установлены специальной комиссией.

Эта новость вызвала шок и разочарование. Ожидалось, что поставки F-16 могут изменить ход войны и дать Украине преимущество в воздушном пространстве. Однако, как показала эта трагедия, даже самые современные вооружения не всегда могут предотвратить катастрофы.

Пока остаётся неясным, что именно стало причиной крушения. Был ли это человеческий фактор, технический сбой или результат дружественного огня? Ответы на эти вопросы будут даны лишь после завершения расследования.