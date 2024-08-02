В зоне боевых действий на Украине, российская сторона начала применять усиленные меры. Военный эксперт Александр Артамонов в интервью Tsargrad.tv заявил о переходе к более серьезным методам воздействия, таким как использование ракет “Искандер”. Это изменение тактики вызвано, по его словам, недостаточной эффективностью ранее используемых тактик.

Удары ракет “Искандер” помогли уничтожить пункты размещения наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ. Кроме того, они громят военные объекты, склады с боеприпасами и вооружением, горюче-смазочными материалами.

Эксперт подчеркнул, что усиленные меры воздействия соответствуют целям, заявленным российским руководством в начале конфликта, и направлены на демилитаризацию Украины. ВС РФ уничтожают не только имеющееся у ВСУ вооружение, но и бронетанковые и другие заводы, тем самым снижая боеспособность украинской армии.

Артамонов также отметил, что необходимость в усилении военных действий обусловлена желанием достичь стратегических целей и завершить конфликт с необходимыми для России условиями.