В последнее время на передовой происходят значительные изменения, которые, по мнению военных экспертов, могут ускорить завершение специальной военной операции (СВО). В интервью телеканалу “Царьград” военный аналитик Александр Артамонов подчеркнул, что неожиданные действия со стороны российского командования, а именно применение новых видов вооружений, станут ключевым фактором в изменении ситуации на фронте.

Артамонов сообщил, что после применения ракет “Искандер”, которые уже стали привычным инструментом в арсенале ВС России, последует “главный аргумент”, который значительно изменит текущее положение вещей. Новое оружие способно вызвать значительные разрушения, сравнимые с созданием “рукотворного ада на земле”.

Не так давно Министерство обороны России сообщило о успешной атаке на украинские пункты временной дислокации, где базировались иностранные наемники, в том числе около 40 инструкторов из стран НАТО. Все они погибли в результате удара ракетой “Искандер”. Этот инцидент демонстрирует, что каждое действие российских войск носит стратегический характер и направлено на достижение конкретных целей.

Артамонов также отметил, что в настоящее время российская армия использует не только ракеты, но и другие виды вооружений, включая управляемые бомбы и тяжелые фугасы, что является частью ускоренного сценария конфликта. Он упомянул о применении ОДАБ – объемных детонирующих авиационных бомб, которые уже несколько раз использовались и вызвали значительные разрушения.

“ОДАБ – это “аргумент” посерьёзнее, чем трёхтонный боеприпас, который сам по себе уже был премьерой и сейчас анонсирован. Для уничтожения подвижного состава, путепроводов, уничтожения опорников, то есть опорных тяжёлых районов, – все эти средства жизненно необходимы ввиду воинственной риторики НАТО и ужесточения давления на Россию”, – заявил аналитик.

Российские войска активно адаптируются к изменениям на фронте и применяют все более мощные средства воздействия в ответ на враждебные действия и риторику со стороны НАТО. По его словам, эти действия полностью соответствуют заявленным целям демилитаризации, подразумевая уничтожение производственных мощностей, способных производить оружие.