В ближайшие три дня несколько стран намерены нанести скоординированный удар по Израилю. Об этом сообщает “Военная хроника” со ссылкой на источники в Пентагоне.

В операции, которая станет ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, примут участие Иран, Йемен, Ливан и Сирия. Эти страны решили объединить усилия для проведения массированной атаки.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан ранее высказался в том духе, что всех причастных к смерти Хании настигнет возмездие.

“Исламская Республика Иран заставит террористов-оккупантов пожалеть об их трусливых действиях,” — подчеркнул политик в своем заявлении.

Ранее стало известно, что высокопоставленные политики из Соединенных Штатов и Евросоюза начали срочные переговоры на Ближнем Востоке. Их цель – избежать эскалации и минимизировать риски начала полномасштабных боевых действий в регионе. При этом обстановка на этих переговорах накалена до предела.