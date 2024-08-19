Военный корреспондент Руслан Татаринов через свой Telegram-канал поделился тревожными кадрами, полученными от украинских боевиков. Видео показывает, как несколько российских солдат находятся в плену в темном помещении в Судже, Курская область. Особенно впечатлило военкора мужество молодого 19-летнего военнослужащего, которому боевики насильно сняли очки и разбили их, а также издевались над ним.

Точное количество российских солдат, оказавшихся в плену в этом регионе, пока остается неизвестным. Согласно некоторым источникам, в настоящее время между Москвой и Киевом ведутся переговоры о возможном обмене пленными.

Кроме того, российские военные недавно опубликовали видеоматериалы, демонстрирующие, как они берут в плен группу украинских боевиков в Суджанском районе, включая молодую девушку из Одессы, которая добровольно присоединилась к ВСУ. Она рассказала об этом на допросе.

Боевые действия в Курской области продолжаются уже две недели. Несмотря на успехи российских войск в сдерживании наступления ВСУ, украинская армия все еще активна в регионе. На прошлой ночи боевики уничтожили уже третий мост через реку Сейм в районе Суджи, что усложнило логистическую ситуацию для российских военных.