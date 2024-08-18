Руслан Татаринов, который ведет Telegram-канал «Шепот фронта», обнародовал информацию о том, что украинская армия испытывает значительные трудности на Курском направлении. В своем сообщении военный корреспондент опубликовал кадры с церемонии прощания с украинскими военными, где гробы были покрыты национальными желто-синими флагами, сопроводив их комментарием о значительных потерях.

По данным российского Министерства обороны, за последние сутки в рамках продолжающихся столкновений украинская сторона потеряла более 300 солдат и 27 единиц бронетехники.

«Горы трупов возвращаются на Украину из Курской области”, подписал свой пост Татаринов.

Также продолжается процесс эвакуации мирного населения из приграничных районов, подвергающихся обстрелам со стороны Украины. Сообщается, что за последние сутки около 1,7 тыс. человек были эвакуированы самостоятельно или с помощью органов безопасности в безопасные районы, передает ТАСС.