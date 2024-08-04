В Курской области российские военные успешно нейтрализовали украинский беспилотник с помощью систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщил военный корреспондент Борис Рожин на своем телеграм-канале «Colonelcassad», где также были опубликованы фотографии посаженного дрона.

Изображения показывают, что беспилотник оказался в поврежденном состоянии после взаимодействия с российскими РЭБ, что подтверждает высокую эффективность последних. Рожин акцентирует внимание на том, что российские РЭБ способны не только выводить из строя вражеские дроны, но и заставлять их приземляться, что позволяет в дальнейшем анализировать захваченную технику.

Эксперт подчеркивает значимость применения радиоэлектронных средств в условиях современного военного конфликта. Системы РЭБ играют ключевую роль в обороне, так как дроны становятся все более распространенным инструментом ведения боевых действий. Эти технологии обеспечивают возможность эффективно противостоять угрозам из воздуха, минимизируя риск для живой силы и значительно расширяя тактические возможности войск.