Борис Рожин, известный военный аналитик и эксперт Центра военно-политической журналистики, на днях поделился редким кадром в своем Telegram-канале. Фотография, сделанная в районе специальной военной операции, демонстрирует санитарный бронеавтомобиль ЗСА-Т «Линза», который исполняет крайне важные функции на поле боя.

ЗСА-Т «Линза» построен на шасси бронированного автомобиля Тайфун-К К-53949 и предназначен для эвакуации раненых из зоны боевых действий. Оснащение машины включает в себя бронирование, способное защитить находящихся внутри от стрелкового оружия и осколков. Колесная база бронеавтомобиля обеспечивает высокую маневренность и проходимость, что критически важно в условиях разрушенной местности и на передовой.

Особенности «Линзы» включают 350-сильный дизельный двигатель и внутреннее пространство, адаптированное для оказания первой помощи и выполнения неотложных медицинских процедур. Бронеавтомобиль также оснащен системами обогрева и кондиционирования, что позволяет эксплуатировать его в условиях от -30°C до +50°C. Коммуникационные и навигационные системы, установленные на борту, усиливают его функциональность, обеспечивая надежную связь с командным пунктом и координацию действий на поле боя.

Рожин отмечает, что такая техника нечасто попадает в объективы камер, и его кадр — уникальная возможность увидеть одно из ключевых звеньев в логистике современных военных операций.