В Курской области бойцы добровольческого отряда «Анвар» ночью 7 августа обнаружили и успешно атаковали колонну украинской бронетехники и личного состава. О происшествии сообщил военный эксперт Борис Рожин.

Противник был замечен в районе автодороги Рыльск — Коренево — Суджа, где начал маскировочные действия в лесном массиве около деревни Леонидово. По словам Рожина, в состав колонны входило 15 единиц бронетехники и около 100 военнослужащих, передает портал News.ru.

Действия противника были взяты под контроль разведчиками отряда «Анвар», которые также координировали артиллерийские расчеты для нанесения удара. Огневой удар оказался успешным: уничтожено девять единиц техники, а остатки вражеского личного состава были рассеяны.

Эта информация согласуется с сообщениями военного корреспондента Евгения Поддубного о том, что Украина усиливает своё присутствие на границе, наращивая количество техники и личного состава. По его мнению, усиление на границе указывает на серьёзные намерения ВСУ развивать наступление и попытки удержать занятые территории, что делает ситуацию в приграничной зоне особенно напряженной.