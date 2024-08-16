Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил в своем Telegram-канале, что все причастные к атакам на приграничные регионы России и торговый центр в Донецке будут найдены и ликвидированы. По его словам, эти преступления не будут забыты и не имеют срока давности, сообщает NEWS.ru.

Поддубный подчеркнул, что террористические акты против мирного населения и попытки отомстить за военные поражения — это давно известная тактика, к которой прибегают боевики. Он также отметил, что такие действия направлены на провокацию симметричного ответа со стороны России.

Однако, как заверил журналист, российские войска не будут отвечать ударами по мирным жителям. Вместо этого, будет проведена тщательная работа по выявлению и устранению тех, кто отдавал и исполнял приказы на обстрел гражданских объектов. Поддубный подчеркнул, что Россия будет действовать методично и без компромиссов, чтобы покарать виновных.

16 августа украинские силы обстреляли торговый центр «Галактика» в Донецке. По данным Telegram-канала Mash, в момент удара в здании находились как минимум 100 человек. Кадры, опубликованные очевидцами, показали, как здание ТЦ охвачено огнем, а черный дым заполнил все вокруг. Этот жестокий акт ещё больше подчёркивает важность поиска и наказания тех, кто стоит за такими атаками.