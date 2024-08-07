Активные удары и попытки закрепиться в Курской области со стороны ВС Украины будут продолжаться еще не менее двух дней. Далее командование украинской армии будет принимать решение: либо вводить новые резервы, либо отступить. Об этом в беседе с корреспондентом информационного агентства URA.RU заявил волонтер и военный корреспондент Александр Матюшин.

«Говорить о том, насколько долго это продлится, пока еще преждевременно, и будет ясно буквально на протяжении двух суток», – рассказал военкор.

По его словам, в течение двух суток количество атак либо резко возрастет, что будет означать ввод командованием ВСУ большого количества резервов, либо будет резкий спад активности украинской армии. Если Киев примет решение о вводе новых резервов, чтобы попытаться закрепиться в Курской области, то на других участках фронта российская армия сможет продвигаться быстрее.

Матюшин отметил, что армия России в ближайшее время может добиться значительных успехов в районе Часова Яра или Харьковской области.