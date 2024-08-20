Военный корреспондент, четырёхкратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Марьяна Наумова, недавно посетившая передовую в Донецкой Народной Республике, рассказала о самом опасном оружии в зоне специальной военной операции. В беседе с “Царьградом” она указала на беспилотные летательные аппараты как на критическую угрозу.

Наумова объяснила, что ранее можно было по звуку артиллерии определить действия противника и успеть найти укрытие или уехать. С введением БПЛА всё изменилось: “По звукам артиллерии можно было понять, что стреляет противник и есть ли время укрыться. С появлением дронов на поле боя, ситуация кардинально изменилась.”

Она подчеркнула, что, хотя существуют технологии радиоэлектронной борьбы и устройства для обнаружения дронов, они часто дают информацию уже тогда, когда БПЛА виден невооружённым глазом. Наумова добавила, что подобные средства есть как у вооружённых сил Украины, так и у российских войск.

Кроме того, Наумова прокомментировала использование БПЛА украинскими войсками. Она привела пример, когда вражеский дрон атаковал гражданский автобус в Донецке: “Дрон покружил в районе, где обычно собираются гражданские, и в итоге врезался в автобус. Это показывает, что противнику всё равно, куда он попадёт.”

Эти рассуждения Наумовой подчеркивают риски, связанные с использованием современных технологий в военных действиях, и их воздействие на гражданское население в зонах конфликтов.