ВСУ совершают набеги на дома мирных жителей Гончаровки в Курской области и выносят оттуда все, что попадется под руку. Причем речь идет не только о деньгах и драгоценных украшениях, но и о бытовой технике, электронике и даже мебели, рассказал военный корреспондент Евгений Лисицин.

Он сообщил о существовании видео, сделанного с разведывательного дрона, зафиксировавшего факты мародерства бандеровцев.

Российские военные пресекли эти преступления, некоторое имущество уже возвращено владельцам.

Ранее подобные случаи были зафиксированы и в Херсонской области. Там украинские боевики увозили автомобили со дворов местных жителей. Причем они совершали набеги даже на те дома, в которых еще оставались хозяева, не желающие рисковать и оказывать сопротивление оголтелой вооруженной толпе солдат ВСУ.