Военный корреспондент Александр Коц в своем Телеграм-канале сообщил, что город Суджа в Курской области на данный момент не взята ВСУ под контроль, как утверждали некоторые СМИ. Журналист подчеркнул, что населенный пункт контролируется российскими войсками, хотя в некоторых его районах присутствуют украинские силы.
«Город наш, за Суджу противник пока не прошел», – написал Александр Коц.
Журналист рассказал, что целый день он находился в окрестностях Суджи. По слухам, бронегруппы ВСУ якобы уже достигли Большого Солдатского. Однако военкор подчеркнул, что лично это проверил – он четыре раза проехал данный участок и убедился, что это не так.
«Это пока беспокойный, но тыл», – отметил военный корреспондент.
Также Александр Коц рассказал о безрассудстве некоторых местных жителей, которые, рискуя собственными жизнями, решают выезжать из Суджи в магазин.
«Удивительные люди. Одни лезут в пекло, рискуя собой, чтобы спасти людей. Другие просто выезжают в соседнее село за хлебом», – пишет военкор.