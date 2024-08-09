Военный корреспондент Александр Коц в своем Телеграм-канале сообщил, что город Суджа в Курской области на данный момент не взята ВСУ под контроль, как утверждали некоторые СМИ. Журналист подчеркнул, что населенный пункт контролируется российскими войсками, хотя в некоторых его районах присутствуют украинские силы.

«Город наш, за Суджу противник пока не прошел», – написал Александр Коц.

Журналист рассказал, что целый день он находился в окрестностях Суджи. По слухам, бронегруппы ВСУ якобы уже достигли Большого Солдатского. Однако военкор подчеркнул, что лично это проверил – он четыре раза проехал данный участок и убедился, что это не так.

«Это пока беспокойный, но тыл», – отметил военный корреспондент.

Также Александр Коц рассказал о безрассудстве некоторых местных жителей, которые, рискуя собственными жизнями, решают выезжать из Суджи в магазин.