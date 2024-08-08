Военный корреспондент Александр Коц, друг и коллега журналиста ВГТРК Евгением Поддубным, рассказал, почему сначала появилась информация о смерти его коллеги. Соответствующий материал журналиста вышел в издании «Комсомольская правда».

Украинский дрон атаковал автомобиль, в котором находился Евгений Поддубный. Журналист прибыл в Курскую область, в Суджу, чтобы вести репортаж с места событий. Как выяснилось, Евгений находился в одной машине, а члены съемочной группы в другой. Как отметил Коц, узнав информацию о возможной гибели своего коллеги, он направился в сторону Суджи.

Коц созвонился с членами съемочной группы Поддубного, которые рассказали ему, что произошло. Поддубный вместе с коллегами направился в Суджу, чтобы взять комментарий у знакомого офицер, как говорится, прямо с места боевых действий.

«Женька, ехавший впереди, развернул машину, парни — за ним. И вдруг над машиной Евгенича раздался взрыв. Скорее всего — дрон-камикадзе. Вероятно, съёмочную группу “срисовал” сверху дрон-разведчик и навёл на неё FPV», – рассказал Коц.

По словам ребят из съемочной группы, после взрыва автомобиль Поддубного отбросило в кювет. Когда они подбежали к нему, то даже сумели выломать двери, но пламя в салоне стояло стеной. Съемочная группа решила, что Евгений погиб в авто – поэтому в новостях появились трагичные заголовки.

Но, к счастью, Евгения выбросило из салона авто. Его госпитализировали в больницу. Он получил много травм, но остался жив.