Военный корреспондент Евгений Поддубный был ранен в результате атаки дрона. Спасло его только чудо. Житель Суджи, который как раз эвакуировался из родного города из-за нападения украинских террористов, нашел военкора.

По словам коллеги Поддубного, Александра Коца из “Комсомольской правды”, мужчина обнаружил раненого корреспондента на дороге, поместил его в автомобиль и доставил в медицинский пункт.

Во время транспортировки Поддубный находился в сознании, хотя его речь была нечеткой, что затруднило его идентификацию среди медиков. Первым желанием Поддубного после оказания первой помощи стал звонок супруге, чтобы уведомить её о своем состоянии.

Александр Коц призвал своих подписчиков и коллег в социальных сетях помочь найти и поблагодарить жителя Суджи, чьи действия стали ключевыми в спасении жизни военкора. Ситуация также привлекла внимание международной федерации журналистов, которая выразила обеспокоенность по поводу нападения на Поддубного.