Евгений Поддубный, известный военный корреспондент, оказался в центре внимания после серьезного инцидента, но, к счастью, он находится вне опасности. По информации губернатора Курской области Алексея Смирнова, Поддубный пришел в себя и сейчас проходит необходимое лечение.

Коллега журналиста, Александр Коц, посетил его в больнице и поделился в своем Telegram-канале обнадеживающими новостями.

“Живой, шутит и беспокоится о своей группе. Поддубного так просто не возьмешь!”, – написал военкор “Комсомольской правды” после визита к коллеге.

Коц также отметил, что Поддубный получил “второй шанс на жизнь”.

Напомним, вечером в среду, 7 августа, военные корреспонденты Александр Сладков и Юрий Котенок рассказали, что Евгений Поддубный погиб в результате атаки украинского беспилотника на его автомобиль. Однако позже выяснилось, что известный журналист выжил и пришел в себя, сейчас он находится в больнице.