Военный аналитик Борис Рожин обсудил стратегические аспекты размещения истребителей F-16, переданных Украине в рамках военной помощи. По его мнению, основные сценарии использования этой авиационной техники связаны с потенциальным риском для региональной безопасности.

Один из них предполагает базирование F-16 на территории стран НАТО с возможными рейдами на Украину для оперативных действий. Такой подход несет риск эскалации конфликта, так как может стать поводом для ответных действий России против аэродромов альянса. Эксперт выразил опасения, что это может привести к международному кризису и усугублению напряженности в регионе.

Второй сценарий включает в себя размещение истребителей непосредственно на украинской территории. Рожин указал на возможность использования укрепленных и маскированных стоянок, а также взлета с автострад. В этой ситуации для России мало что изменится – потребуется все также обнаруживать эти стоянки посредством разведки и уничтожать их.

Эксперт добавил, что в охоте на F-16 однозначно будут участвовать российские истребители Су-35С, которые значительно превосходят американские самолеты.