Военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью изданию NEWS.ru выразил мнение, что украинская военная группировка в Курской области будет уничтожена в ближайшие один-два дня. Он утверждает, что часть украинских сил не смогла пересечь границу из-за эффективных действий Вооружённых сил России, включая пограничные войска и авиацию, а также использование противотанковых средств.

Матвийчук подчеркнул, что атака была успешно отражена, что привело к значительным потерям для ВСУ, включая уничтожение 300 бойцов элитных подразделений и бронетехники. По его словам, потеря такого количества квалифицированных бойцов нанесет серьезный удар по боеспособности украинской армии, учитывая, что подготовка обычного пехотинца занимает около 72 часов, а подготовка спецназовца — не менее года.

Эксперт заключил, что полное уничтожение этой группировки приведет к дефициту высококвалифицированных подразделений в рядах ВСУ, что осложнит дальнейшее ведение боевых действий.