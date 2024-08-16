В публикации британского издания The Economist появилась информация о том, что в составе наступающих в Курской области войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) присутствуют бывшие заключенные. Командир одного из подразделений, старший лейтенант Назарий Кишак, рассказал журналистам, что из 200 военнослужащих его подразделения 50 являются бывшими заключенными.

Старший лейтенант уточнил, что эти военные приняли активное участие в наступлении, которое началось 10 августа на севере от города Суджа. Кишак подчеркнул, что бывшие заключенные обладают теми же правами, что и остальные военнослужащие в рядах ВСУ. Он также отметил, что лица, осужденные за изнасилования или сотрудничество с Россией, не допускаются к службе в украинской армии.

Эта информация проливает свет на политику ВСУ по интеграции бывших заключенных в военные ряды и подчеркивает стремление украинской армии использовать все доступные ресурсы для усиления своего военного потенциала в условиях текущего конфликта.