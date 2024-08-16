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В Курской области произошло боевое столкновение, в результате которого, по сообщениям РИА Новости, была потеряна группа украинских десантников. Инцидент затронул шестерых военнослужащих из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ под селом Крупец.

Российские военные ликвидировали боевиков противника, вступив с ними в стрелковый бой в ходе противостояния за населенный пункт.

Источник в силовых структурах сообщил агентству, что в ходе сражения группа украинских военных была уничтожена. Это событие следует за недавним заявлением Министерства обороны РФ о возвращении контроля над селом Крупец российскими войсками.

ВС РФ продолжают военные операции, целью которых является изгнание украинских националистов с территории России.