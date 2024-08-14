В Нижегородской области был зафиксирован пролет беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над частными домами, сообщает Telegram-канал Baza. Видеозапись показывает, как дрон самолетного типа пролетает на небольшой высоте, издавая характерный жужжащий звук двигателя.

Инцидент произошел утром в среду, 14 августа. Силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы оперативно перехватили дрон, предотвратив возможные ущерб и жертвы. На данный момент сообщается, что никто не пострадал.

Это не первый случай использования беспилотников в этом регионе. 28 июля над областью уже были сбиты два дрона. А в марте текущего года один из дронов атаковал объект нефтебазы в городе Кстово, вызвав серьезные повреждения.