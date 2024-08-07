Андрей Попов, подполковник запаса и член Ассоциации ветеранов группы антитеррора «Альфа», предложил усилить действия Российских войск против Вооруженных сил Украины (ВСУ) на приграничных территориях. Он выразил это мнение в интервью «Ленте.ру», подчеркнув необходимость превентивных ударов для предотвращения новых диверсий со стороны Украины.

По его словам, украинская сторона использует тактику провокаций в качестве информационной поддержки своих запросов к Западу и для поддержания боевого духа своих войск. России необходимо активизировать свои разведывательные операции, чтобы выявлять и уничтожать места скопления украинских военнослужащих и их логистические базы на значительном удалении от границы.

Он также указал на важность ударов по местам принятия решений в рядах ВСУ.

“Необходимо не просто отвечать на атаки, но и проводить упреждающие операции против тех, кто готовит их,” — сказал Попов. Эксперт добавил, что такие меры могут помочь предотвратить переброску российских войск с активных участков фронта, что, по его мнению, является одной из целей Киева.

Таким образом, Попов подчеркнул, что украинские действия на границе служат не только военным, но и стратегическим целям, направленным на ослабление общих операций России и создание дополнительных точек напряжения.